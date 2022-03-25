Польский генерал заявил о претензиях Варшавы на российский город

26 марта 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Калининград является польской землей. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Super Express. «[Польше] стоит поднять вопрос о Калининграде», — приводит слова Вальдемара Скшипчака РИА «Новости». По его мнению, Калининград является территорией Польши. Ранее сообщалось, что в августе 2021 года в Германии начали агитировать за включение Калининграда в состав ФРГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно отреагировали на эту акцию, которая подвергает сомнению территориальную целостность России. Американское издание Forbes сообщало, что в НАТО планируют устроить блокаду в Балтийском море, чтобы вызвать голод в Калининграде.