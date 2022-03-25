25 марта 2022

Польский генерал заявил о претензиях Варшавы на российский город

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улицы и окрестности Калининграда весной. Калининград, кафедральный собор, калининград, остров канта
По мнению Вальдемара Скшипчака, Калининград должен быть признан территорией Польши Фото:

Калининград является польской землей. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Super Express.

«[Польше] стоит поднять вопрос о Калининграде», — приводит слова Вальдемара Скшипчака РИА «Новости». По его мнению, Калининград является территорией Польши.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года в Германии начали агитировать за включение Калининграда в состав ФРГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно отреагировали на эту акцию, которая подвергает сомнению территориальную целостность России. Американское издание Forbes сообщало, что в НАТО планируют устроить блокаду в Балтийском море, чтобы вызвать голод в Калининграде.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Калининград является польской землей. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Super Express. «[Польше] стоит поднять вопрос о Калининграде», — приводит слова Вальдемара Скшипчака РИА «Новости». По его мнению, Калининград является территорией Польши. Ранее сообщалось, что в августе 2021 года в Германии начали агитировать за включение Калининграда в состав ФРГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно отреагировали на эту акцию, которая подвергает сомнению территориальную целостность России. Американское издание Forbes сообщало, что в НАТО планируют устроить блокаду в Балтийском море, чтобы вызвать голод в Калининграде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...