В Италии признали незаменимость российского газа

19 июня 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

У Италии нет возможности немедленно отказаться от поставок российского газа. Об этом заявил глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци. «Если бы [российские поставки] прекратились сейчас, мы бы были не готовы. Мы будем готовы осенью-зимой 2022/23 года. Нам нужно доработать все договоренности, которые мы выстроили за последние четыре—пять месяцев», — цитирует Клаудио Дескалци РИА «Новости». По мнению главы Eni, Италия сможет пережить предстоящую зиму без поставок российского газа. В худшем случае, считает Дескалци, Италии придется форсировать импорт газа из других стран. Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации. В результате «Газпром» сократил поставки газа в Италию. В Eni заявили, что Россия поставит только 65% от запрошенного объема газа. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть.