США готовятся обвинить Россию в «спонсорстве терроризма»

28 апреля 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

Американские власти рассматривают возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма из-за событий на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы рассматриваем это», — сказал Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) о возможности включения России в этот перечень. Он добавил, что «юристы это изучают». По мнению Блинкена, Россия якобы терроризирует граждан Украины из-за того, что проводит там спецоперацию. В 2019 году сенат США одобрил законопроект об объявлении РФ «спонсором терроризма». Предложения о признании РФ «спонсором терроризма» звучали и в 2020 году. В декабре 2021 года американские сенаторы США предложили превентивно объявить РФ «спонсором терроризма» в рамках поддержки Украины. В январе Конгресс США планировал рассмотреть возможность признания российского правительства «спонсором терроризма». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также предложил ввести такую санкцию против РФ в марте. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, заявляли в Минобороны РФ.