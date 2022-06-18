Глава НАТО Столтенберг: альянс продолжит помогать Украине оружием. «Но солдат посылать не будем»

19 июня 2022 в 06:54 Размер текста - 17 +

Североатлантический альянс продолжить поставлять Украине вооружения, но не станет посылать солдат. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО продолжит поддерживать Украину в ее обороне, но не будет являться частью конфликта. Мы помогаем стране, но солдат НАТО посылать не будем», — заявил Йенс Столтенберг в интервью изданию Bild. По мнению генсека НАТО, нужно готовиться к тому, что конфликт на Украине затянется на несколько лет. Он отмечает, что альянс не должен прекращать поддерживать Киев, даже если затраты на это высоки и цены на энергоносители и продовольствия продолжат расти. Также Столтенберг заявил, что Россия является угрозой безопасности НАТО. По его словам, на том же пути стоит Китай, чей подъем — «вызов интересам, ценностям и безопасности альянса». Ранее сообщалось, что Запад начал уставать от Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные страны решили прекратить поставлять оружие на Украину. Газета The New York Times отмечала, что западное вооружение, поставляемое на Украину, наносит больше вреда, чем пользы. Также сказано, что беспокойство вызывает ущерб, который наносится Западу в связи с поставками оружия. Британский премьер-министр Борис Джонсон предрек затягивание конфликта на Украине. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ