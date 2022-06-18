Премьер Британии Джонсон предрек затягивание конфликта на Украине

19 июня 2022 в 02:06 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон считает, что мир должен быть готов к тому, что конфликт на Украине затянется Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может затянуться на несколько лет. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для The Sunday Times. «Боюсь, нам нужно готовиться к долгому конфликту <…>. Великобритания и наши друзья должны ответить, обеспечив Украине стратегическую выносливость, чтобы пережить ситуацию и со временем одержать победу», — заявил Борис Джонсон. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что надеется на завершение спецоперации к концу 2022 года. Отставной полковник ВС РФ Анатолий Матвийчук назвал условие капитуляции Украины. Газета The Times сообщала, что жители Европы хотят завершения конфликта России и Украины, потому просят Киев отдать часть территорий. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Конфликт на Украине может затянуться на несколько лет. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для The Sunday Times. «Боюсь, нам нужно готовиться к долгому конфликту <…>. Великобритания и наши друзья должны ответить, обеспечив Украине стратегическую выносливость, чтобы пережить ситуацию и со временем одержать победу», — заявил Борис Джонсон. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что надеется на завершение спецоперации к концу 2022 года. Отставной полковник ВС РФ Анатолий Матвийчук назвал условие капитуляции Украины. Газета The Times сообщала, что жители Европы хотят завершения конфликта России и Украины, потому просят Киев отдать часть территорий. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.