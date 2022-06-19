Деревню Универсиады в Екатеринбурге передадут УрФУ

«Синара-Девелопмент» совместно с минобразования создадут дорожную карту по передаче объектов Деревни Универсиады УрФУ Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге создадут дорожную карту по передаче объектов Деревни Универсиады Уральскому федеральному университету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Данила Значкова.

«Есть определенная процедура. Поскольку УрФУ — федеральная структура, значит, на сегодня совместно с ними и минобразования прорабатывается дорожная карта, предусматривающая свои сроки. Мы тоже участвуем, как ответственные подрядчики не бросаем объект на этапе передачи госзаказчику. У нас в багаже несколько крупных проектов, в том числе передачи в федеральную собственность», — сказал Значков.

Строительство Деревни Универсиады осуществляется в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Ее площадь составит более 230 тысяч квадратных метров, там расположатся — Дворец водных видов спорта, общежития, медцентр, вузовский кампус и другие объекты, которые должны были задействовать на Универсиаде 2023 года.

Ранее стало известно, что FISU отложило на неопределенный срок запланированную на 2023 год летнюю Универсиаду в Екатеринбурге. Глава дирекции Всемирных студенческих игр Александр Чернов уточнял, что речи об отмене игр не идет, а Екатеринбург продолжает подготовку в полном объеме. В настоящий момент деревня Универсиады переименована.

Также губернатор Свердловской области заявил, что летнюю Универсиаду в Екатеринбурге заменят на Международные летние университетские игры, а все объекты будут готовы в сроки и предложил проводить в регионе матчевые встречи Россия — Китай с 2023 года.

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