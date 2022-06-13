ЯНАО попал в топ-5 регионов по доходам бюджета

Бюджет ЯНАО получил 151 млрд рублей за 5 месяцев 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) попал в топ регионов по доходам в бюджет за январь—май 2022 года. Информацию об этом разместили «Ведомости» со ссылкой на рейтинговое агентство АКРА.

«Наиболее высокую динамику собственных доходов показал и Ямало-Ненецкий АО. Поступления в бюджет по сравнению с прошлым годом увеличились на 65% с 91 млрд до 151 млрд руб.», — уточняют «Ведомости».

ЯНАО занял пятое место. На первых четыре разместились Кемеровская область, республика Хакасия, Новгородская и Астраханская области соответственно.

Всего доходы бюджетов регионов за первые пять месяцев 2022го выросли на 29% до 7,2 трлн руб по сравнению с 2021 годом. Доходы без учета поддержки из федерального бюджета, увеличились более чем на 30% и составили 5,8 трлн руб.

Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером рейтинга по уровню благосостояния семей. В среднем у семьи с двумя детьми остается 102 тысячи рублей после обязательных платежей.