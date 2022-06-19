Верховный суд ответил курганцу, подавшему иск из-за развала СССР

Курганец, подавший иск против Горбачева из-за развала СССР, получил ответ от Верховного суда Фото: Олег Черных © URA.RU

Житель Кургана Александр Бубнов рассказал, что ответил Верховный суд РФ на его иск против Михаила Горбачева из-за развала СССР. Об этом мужчина рассказал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Мы уже трижды подавали иск на Горбачева в Верховный суд РФ. Нам ответили, что наши права не были нарушены. Апелляцию рассмотрят 28 июня. А пока мы собираем миллион истцов для следующего иска. По состоянию на 19 июня, истцов — 140 тысяч», — говорит Бубнов на личной странице.

Мужчина отмечает, что на 19 июня в России и за рубежом зарегистрировано 200 штабов, которые осуществляют распространение информации об иске. К данным штабам относятся отдельные граждане, организации, группы и каналы в соцсетях, а также сайты и боты. Получить оперативный комментарий от мужчины URA.RU не удалось.

В карточке производства Верховного суда РФ зафиксировано, что в апреле Бубнову отказали в передаче жалобы или представлении прокурора для рассмотрения в судебном заседании. При этом 6 июня в Верховный суд поступила еще одна жалоба от мужчины.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области действует движение за восстановление прав граждан СССР, которое продает курганцам справки с печатью «Курганского облисполкома», а также переписывается с зарубежными дипмиссиями. Некоторых активистов позже признали виновными в призывах к террористической и экстремистской деятельности. Аналогичные уголовные дела возбуждаются и в других регионах РФ. В январе губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал трагедией развал СССР.

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