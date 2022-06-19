Курганец напал с ножом на сторожа детсада

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие по вызову сторожа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пробравшегося в детсад и напавшего с ножом на сторожа. Ранее судимый мужчина требовал от женщины деньги, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курганской области.

«Ранним утром в одном из детских садов Кургана, расположенном на улице Советской, сработала кнопка тревожной сигнализации. Группа задержания вневедомственной охраны в составе старшего сержанта Александра Степанова и сержанта Сергея Свиридова незамедлительно прибыла по сигналу на охраняемый объект, где 63-летняя женщина — сторож сообщила, что в здание через открытое окно прачечной проник неизвестный мужчина, который ударил ее по лицу и потребовал деньги», — говорится в сообщении ведомства.

Испуганная женщина отдала злоумышленнику банковскую карту и сообщила неправильный пин-код. Мужчина ушел, а сторож нажала тревожную кнопку. Снять деньги с карты у нападавшего не получилось, поэтому он решил вернуться в детский сад, выяснить верный пин-код и расправиться с женщиной. В это время на объекте уже находились сотрудники Росгвардии, который задержали нападавшего и передали его полиции.