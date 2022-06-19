Экс-глава курганского МЧС второй раз выступил с последним словом

Олег Рожков отказался признавать вину по всем уголовным делам, возбужденным в отношении него Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков отказался признавать вину по делу о злоупотреблении полномочиями при проверке здания гостинично-развлекательного комплекса «7 и Я». Выступая в суде с последним словом, он заявил, что действовал в рамках закона, передает корреспондент URA.RU. 16 июня Рожков уже выступал с последним словом в суде, где в отношении него рассматривается другое уголовное дело.

«Таких прав и полномочий, которые я якобы нарушил, у меня на самом деле не было. Я не имел права привлекать к административной ответственности, я не мог осуществлять проведение проверок, потому что объект не был введен в эксплуатацию», — отметил Рожков.

По словам Рожкова, какие-либо меры к объекту, не введенному в эксплуатацию, могли применять либо прокуратура, либо строительный надзор. «Вот если бы я, по мнению стороны обвинения, должен был принять в тот период времени какие-то меры административного воздействия, то тогда бы точно в моих действиях был бы состав преступления», — добавил подсудимый.

Судья удалился в совещательную комнату. Приговор он планирует огласить через неделю, 27 июня. Ранее прокурор запросил для Рожкова наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам, поступившим из областного УФСБ. Тогда экс-главу ГУ МЧС обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Позже появилось новое уголовное дело в отношении Рожкова. Следствие утверждает, что он дал указание сделать недостоверное заключение о пожарной безопасности объекта с массовым пребыванием людей — гостинично-развлекательного комплекса «7 и Я». Ранее URA.RU сообщало, что Рожков выступил с последним словом в суде по первому уголовному делу. Там он также отказался признавать вину.

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