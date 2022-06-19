Курганец пожаловался на разбитое крыльцо в онкодиспансере (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана пожаловался на разбитое крыльцо без половины перил в Курганском областном онкологическом диспансере. Об этом анонимный пользователь написал в местных пабликах соцсети «ВКонтакте».

«Посмотрите на состояние лестниц в корпуса, где находятся тяжело больные люди, часть из них не имеют возможности выйти на улицу, посидеть на лавочке или выкурить сигарету, потому что физически не могут самостоятельно спуститься по крутой разбитой лестнице, у которой перила лишь наполовину», — говорится в обращении анонима, чей родственник находится на лечении в стационаре.

В департаменте здравоохранения Курганской области в комментариях под постом ответили, что по данным Курганского областного онкодиспансера, лестница в радиологическом корпусе является запасным выходом, а у корпуса есть основной вход. «Для людей с ограниченными возможностями имеется лифты через переход в приемный покой и по пандусу на улицу. На территории имеются беседки для больных», — отмечают в ведомстве, напоминая, что курение на территории медицинских организаций запрещено федеральным законом.

Как заявили в департаменте, после окончания строительства хирургического корпуса онкодиспансера, запланированного на май 2023 года, паллиативное отделение будет переведено в главный корпус. Там также планируется провести капитальный ремонт помещений для паллиативных больных.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы обсуждают планы по оптимизации и переводу Курганской детской стоматологической поликлиники. Планируется, что учреждение переедет в новое здание в Заозерном районе.

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