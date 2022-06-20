В Тюменской области вандалы устроили погром на кладбище

Вандалы разгромили кладбище в Ишиме Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Ишиме вандалы разгромили кладбище. Об этом сообщили в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Подобный случай местные жители зафиксировали 11 июня.

«Вновь вандализм на ишимском кладбище», — написала пользовательница Людмила Суворова. В комментариях к посту некоторые жители предложили установить камеры видеонаблюдения. «Давно пора поставить камеры здесь. А то ставят, где не надо», — поделился Стас Костин. По словам пользователей, подобные случаи происходят на местном кладбище не в первый раз. «К сожалению, никто за это не отвечает. Несколько лет назад с могилы моей покойной тетушки украли оградку. В кармане унести ее не могли, явно увезли на машине. И никто не видел, и никто не ответил», — рассказала Татьяна Буданова.

Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало, что вандалы истоптали могилы и испортили ограды на одном из кладбищ в Ишиме. Лица, совершившие эти действия, не установлены.

Фото: «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте»