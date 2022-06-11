Вандалы истоптали могилы и испортили ограды на одном из кладбищ в Ишиме. Об этом сообщают в социальных сетях. На данный момент неизвестно, кто и при каких обстоятельствах совершил такой поступок.
«Вот такое в Ишиме на кладбище сегодня увидели многие. Это надо же какие безбожные люди сделавшие это», — описал произошедший инцидент автор поста в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как у многих могил погнуты ограды, а около памятников истоптана земля.
URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что в Ишиме нашли вандалов, потушивших Вечный огонь. Полиция задержала подростков, которые решили посмотреть, как горят живые и искуственные цветы.
Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте»
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Вандалы истоптали могилы и испортили ограды на одном из кладбищ в Ишиме. Об этом сообщают в социальных сетях. На данный момент неизвестно, кто и при каких обстоятельствах совершил такой поступок. «Вот такое в Ишиме на кладбище сегодня увидели многие. Это надо же какие безбожные люди сделавшие это», — описал произошедший инцидент автор поста в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как у многих могил погнуты ограды, а около памятников истоптана земля. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что в Ишиме нашли вандалов, потушивших Вечный огонь. Полиция задержала подростков, которые решили посмотреть, как горят живые и искуственные цветы.