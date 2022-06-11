11 июня 2022
10 июня 2022

В Тюменской области вандалы разгромили кладбище. Фото и видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городское кладбище Северное. Пермь, кладбище, крест могильный
На одном из кладбищ в Ишиме вандалы устроили разгром Фото:

Вандалы истоптали могилы и испортили ограды на одном из кладбищ в Ишиме. Об этом сообщают в социальных сетях. На данный момент неизвестно, кто и при каких обстоятельствах совершил такой поступок.

«Вот такое в Ишиме на кладбище сегодня увидели многие. Это надо же какие безбожные люди сделавшие это», — описал произошедший инцидент автор поста в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как у многих могил погнуты ограды, а около памятников истоптана земля.

URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что в Ишиме нашли вандалов, потушивших Вечный огонь. Полиция задержала подростков, которые решили посмотреть, как горят живые и искуственные цветы.

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Вандалы истоптали могилы и испортили ограды на одном из кладбищ в Ишиме. Об этом сообщают в социальных сетях. На данный момент неизвестно, кто и при каких обстоятельствах совершил такой поступок. «Вот такое в Ишиме на кладбище сегодня увидели многие. Это надо же какие безбожные люди сделавшие это», — описал произошедший инцидент автор поста в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как у многих могил погнуты ограды, а около памятников истоптана земля. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что в Ишиме нашли вандалов, потушивших Вечный огонь. Полиция задержала подростков, которые решили посмотреть, как горят живые и искуственные цветы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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