В Тюменской области вандалы разгромили кладбище. Фото и видео

12 июня 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

На одном из кладбищ в Ишиме вандалы устроили разгром Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Вандалы истоптали могилы и испортили ограды на одном из кладбищ в Ишиме. Об этом сообщают в социальных сетях. На данный момент неизвестно, кто и при каких обстоятельствах совершил такой поступок. «Вот такое в Ишиме на кладбище сегодня увидели многие. Это надо же какие безбожные люди сделавшие это», — описал произошедший инцидент автор поста в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как у многих могил погнуты ограды, а около памятников истоптана земля. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что в Ишиме нашли вандалов, потушивших Вечный огонь. Полиция задержала подростков, которые решили посмотреть, как горят живые и искуственные цветы. Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Вандалы истоптали могилы и испортили ограды на одном из кладбищ в Ишиме. Об этом сообщают в социальных сетях. На данный момент неизвестно, кто и при каких обстоятельствах совершил такой поступок. «Вот такое в Ишиме на кладбище сегодня увидели многие. Это надо же какие безбожные люди сделавшие это», — описал произошедший инцидент автор поста в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как у многих могил погнуты ограды, а около памятников истоптана земля. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что в Ишиме нашли вандалов, потушивших Вечный огонь. Полиция задержала подростков, которые решили посмотреть, как горят живые и искуственные цветы.