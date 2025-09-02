Ограничения на переезде продлятся до 17:00 3 сентября
В Тобольске (Тюменская область) 3 сентября с 9 утра на железнодорожном переезде на Уватском тракте будет введено реверсивное движение. Власти города в соцсети сообщили, что ограничения продлятся до 17:00.
Ограничения вызваны ремонтными работами
«Внимание, тоболяки! 3 сентября 2025 года на железнодорожном переезде по адресу: ул. Уватский тракт, 2 км с 09:00 до 17:00 будет организовано реверсивное движение через переезд», — сообщается в telegram-канале мэрии.
В указанный отрезок времени на переезде будут вестись ремонтные работы. Тоболяков просят заранее планировать маршрут и учитывать информацию.
