В Тюмени разыскивают 63-летнего Сергея Желонкина
О тюменце ничего неизвестно со 2 сентября (архивное фото)
О тюменце ничего неизвестно со 2 сентября (архивное фото) Фото:

В Тюмени вышел из дома и исчез 63-летний Сергей Желонкин. Мужчина пропал 2 сентября. Ориентировкой на поиск в своих социальных сетях поделился отряд «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Желонкин Сергей Георгиевич, 63 года. Восточный округ Тюмени. Вечером 2 сентября вышел из дома и пропал», — говорится в ориентировке.

Рост мужчины составляет 160 сантиметров, у него светло-русые волосы. Информацию о местонахождении тюменца можно сообщить по номерам 89222669874, 89923110901 или 112.

Ориентировка на поиск мужчины
Ориентировка на поиск мужчины
Фото:

