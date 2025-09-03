О тюменце ничего неизвестно со 2 сентября (архивное фото)
В Тюмени вышел из дома и исчез 63-летний Сергей Желонкин. Мужчина пропал 2 сентября. Ориентировкой на поиск в своих социальных сетях поделился отряд «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Желонкин Сергей Георгиевич, 63 года. Восточный округ Тюмени. Вечером 2 сентября вышел из дома и пропал», — говорится в ориентировке.
Рост мужчины составляет 160 сантиметров, у него светло-русые волосы. Информацию о местонахождении тюменца можно сообщить по номерам 89222669874, 89923110901 или 112.
Ориентировка на поиск мужчины
