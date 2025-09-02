Тюменцев предупредили об опасности на трассе

Водителей просят быть внимательными
На 357 километре трассы Тюмень — Омск в Абатском районе наблюдается ухудшение видимости из-за тумана. Об этом водителей предупредил ФКУ «Урауправтодор».
«Внимание! На автодороге Тюмень — Омск, 357-й километр (Абатский муниципальный округ) туман, низкая видимость», — сообщается в telegram-канале организации. Водителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию и скоростной режим.
