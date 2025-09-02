02 сентября 2025

Тюменцев предупредили об опасности на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водителей просят быть внимательными
Водителей просят быть внимательными Фото:

На 357 километре трассы Тюмень — Омск в Абатском районе наблюдается ухудшение видимости из-за тумана. Об этом водителей предупредил ФКУ «Урауправтодор».

«Внимание! На автодороге Тюмень — Омск, 357-й километр (Абатский муниципальный округ) туман, низкая видимость», — сообщается в telegram-канале организации. Водителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 357 километре трассы Тюмень — Омск в Абатском районе наблюдается ухудшение видимости из-за тумана. Об этом водителей предупредил ФКУ «Урауправтодор». «Внимание! На автодороге Тюмень — Омск, 357-й километр (Абатский муниципальный округ) туман, низкая видимость», — сообщается в telegram-канале организации. Водителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...