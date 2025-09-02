Спортсмену 28 лет (архивное фото)
Игроком тюменского хоккейного клуба «Рубин» стал нападающий Егор Бабенко, ранее выступавший за казанский «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Нападающий Егор Бабенко вернулся в „Рубин“. В КХЛ он провел 171 матч и заработал 36 очков. На уровне ВХЛ у Егора 139 игр и 91 очко», — сообщили в клубе.
Ранее Бабенко выступал за казанский «Ак Барс». До этого играл в тольяттинской «Ладе».
Спортсмен родом из Тюмени, ему 28 лет. С 2018-го по 2021 год он уже был в составе «Рубина».
Игрок вернулся в клуб, за который играл несколько лет назад
