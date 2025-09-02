02 сентября 2025

Тюменский хоккейный клуб пополнился новым игроком. Фото

Егор Бабенко перешел из «Ак Барс» в тюменский «Рубин»
© Служба новостей «URA.RU»
Спортсмену 28 лет (архивное фото)
Спортсмену 28 лет (архивное фото)

Игроком тюменского хоккейного клуба «Рубин» стал нападающий Егор Бабенко, ранее выступавший за казанский «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Нападающий Егор Бабенко вернулся в „Рубин“. В КХЛ он провел 171 матч и заработал 36 очков. На уровне ВХЛ у Егора 139 игр и 91 очко», — сообщили в клубе.

Ранее Бабенко выступал за казанский «Ак Барс». До этого играл в тольяттинской «Ладе». 

Спортсмен родом из Тюмени, ему 28 лет. С 2018-го по 2021 год он уже был в составе «Рубина».

Игрок вернулся в клуб, за который играл несколько лет назад
Игрок вернулся в клуб, за который играл несколько лет назад
Фото:

