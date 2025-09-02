02 сентября 2025

Когда в Тюмени начнется и закончится дождь. Скрин

Циклон «Томас» накроет Тюмень 3 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
Дожди будут идти весь день и продолжатся 4 сентября
Дожди будут идти весь день и продолжатся 4 сентября

3 сентября Тюмень накроет циклон «Томас». Дождь начнется в 12:00 и продлится вплоть до 02:00 4 сентября. Об этом сообщает сервис по мониторингу погоды «Вентускай».

«Тюмень, 3 сентября. Дождь начнется в 12:00, осадки без перерыва продолжатся до 02:00 4 сентября», — следует из прогноза сервиса.

При этом после небольшой передышки ливень снова стартует в 04:00 четверга и продлится минимум до 17:00. 3 сентября пик дождя придется на 16:00: в этот час выпадет восемь миллиметров осадков.

Циклон движется на Тюмень и накроет город к 12:00
Циклон движется на Тюмень и накроет город к 12:00
Фото:

