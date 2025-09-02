В Тюмени взлетел спрос на риелторов

Оживление рынка недвижимости зафиксировано по сравнению с весной текущего года
В Тюмени минувшим летом интерес к услугам риелторов вырос на 36% по сравнению с весной этого года. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуг».
«В Тюмени летом 2025 года интерес к услугам риелторов вырос на 36% по сравнению с весенним периодом», — сообщили эксперты. По их мнению, это свидетельствует об оживлении рынка недвижимости.
Одновременно в регионе увеличилось и предложение от специалистов по недвижимости, готовых сопровождать сделки и давать консультации по выбору жилья. Их стало больше на 10%.
