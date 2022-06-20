Для курганцев, желающих поступить в военные вузы, устроили экзамен по физической подготовке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выпускники школ Курганской области, пожелавшие поступать в военные вузы и прошедшие предварительный отбор по состоянию здоровья, приступили к сдаче экзаменов. Для этого в регион прибыла выездная комиссия Минобороны. 21 июня абитуриенты сдали первый экзамен — по физической подготовке, передает корреспондент URA.RU.

«Физическую подготовку сегодня сдают около 30 человек. Это выпускники школ из Курганской области, заявившие желание поступать в вузы Министерства обороны. Они уже прошли предварительный отбор в военкоматах, у них проверили личное дело, состояние здоровья. Сегодня, по сути, первое вступительное испытание — сдача нормативов по физической подготовке», — рассказал URA.RU руководитель выездной группы в Курганской области полковник Игорь Мальцев.

Абитуриенты сдают три упражнения: подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и на три километра. Девушки вместо подтягивания сдают наклоны туловища вперед — упражнение на пресс, а вместо трех километров — один. Кроме того, есть военные вузы, где нужно дополнительно сдавать плавание.

Всего в этом году поступать в военные вузы изъявили желание около 90 выпускников школ из Курганской области. Как объяснили URA.RU в военкомате Курганской области, сегодня сдают физическую подготовку не все из них. По желанию поступающего, либо по вызову из учебного заведения, можно поехать непосредственно в вуз и там сдать нормативы.

«Все ребята мотивированны, хотят поступать», — отметил Мальцев. Чтобы поступить в военный вуз, необходимо обратиться в военный комиссариат. Сделать это можно начиная с 1 сентября года, предшествующего поступлению.

Для приема экзамена в Курган приехала выездная комиссия Минобороны РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Абитуриенты приехали для сдачи экзамена со всей Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экзамен по физической подготовке проводили на Центральном стадионе Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экзамены сдаются в соответствии с требованиями Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Абитуриентам нужно подтянуться на перекладине максимально возможное количество раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девушки вместо подтягиваний сдают упражнение на пресс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из нормативов, которые сдают абитуриенты — бег на три километра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экзамен по физической подготовке стал для курганских абитуриентов первым вступительным экзаменом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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