Секс-шопы Кургана рассказали о проблемах из-за санкций

Курганские секс-шопы рассказали, как санкции и уход брендов повлиял на их работу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганские секс-шопы заявили о трудностях с поставками и ценообразованием товаров в связи с санкциями и удорожанием ресурсов. Об этом URA.RU рассказали представители крупных магазинов города.

«Возникли проблемы с поставками, которые идут теперь очень долго, приходится работать „на склад“, некоторые позиции до сих пор не можем восполнить. Есть сложности с некоторыми приложениями, которые попросту не работают. Пришлось понести убытки, потому что некоторые игрушки бессмысленны без приложений», — рассказала URA.RU представитель магазина «Андрей» Наталья Ушакова. Она отметила, что весной товары подорожали довольно сильно, но благодаря усилиям руководства магазина и поставщиков удалось удержать разумную цену.

По словам Ушаковой, из-за удорожания импортного сырья и упаковки, выросли цены на игрушки и изделия от российских производителей, однако качество продукции осталось на прежнем уровне. «До сих пор импортную более качественную смазку можно купить дешевле, чем смазку отечественного производителя. Пока что нашим брендам тяжело конкурировать с импортом, и это связано не с санкциями, а с дорогостоящими ресурсами. Но несмотря ни на что, российский продукт пользуется хорошим спросом», — говорит Ушакова.

Проблемы с поставками URA.RU также подтвердила управляющая секс-шопа «Гармония» Наталья Бетнева, отметив, что уход заграничных брендов значительно сказался на их работе. Руководитель секс-шопа «Адам и Ева» Екатерина ответила URA.RU, что трудностей с поставками у магазина нет. Основная сложность связана с ценами на товары, которые резко подорожали в начале весны. В презервативной «Ночной Носок» от комментариев отказались.

Страны Евросоюза ввели против России ряд санкций после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В начале июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций и ведет работу над седьмым. Ограничения могут коснуться российского газа. При этом сами страны, вводившие санкции, испытают трудности из-за своих решений.

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