Чичерина спела для раненных в ходе спецоперации свердловчан. Видео

12 июня 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Певица Юлия Чичерина выступила в военном госпитале Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Певица Юлия Чичерина после выступления в рамках патриотического забега на Уралмаше отправилась в военный госпиталь Екатеринбурга, где спела для раненых участников специальной военной операции РФ на Украине. Видео певица выложила на своей странице «ВКонтакте». Чичерина спела для военных песню «На передовой», который посвятила защитникам Донбасса. «Здесь все по-другому. Здесь даже воздух другой. Мы на нашей земле. Мы на передовой. И ни шагу назад — просто некуда нам отступать. Это наша земля и мы будем стоять», — поет певица на видео. До этого она выступила на Уралмаше в рамках патриотического забега «Za Россию». Как пояснил URA.RU организатор мероприятия, спикер гордумы Игорь Володин, концерт Чичериной в госпитале запланированный. «Мы так и планировали. Сначала выступление Юлии Чичериной на концерте в рамках забега, а затем выступление в военном госпитале», — пояснил собеседник. Ранее в екатеринбургском госпитале перед военными выступили актер Сергей Безруков и певец Григорий Лепс. Юлия Чичерина открыто выступает в поддержку спецоперации РФ на Украине. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Новость о признании Россией независимости ДНР и ЛНР жители Донецка встретили салютом на центральной площади, среди празднующих была и певица. Ранее она получила гражданство в Донецкой народной республике. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певица Юлия Чичерина после выступления в рамках патриотического забега на Уралмаше отправилась в военный госпиталь Екатеринбурга, где спела для раненых участников специальной военной операции РФ на Украине. Видео певица выложила на своей странице «ВКонтакте». Чичерина спела для военных песню «На передовой», который посвятила защитникам Донбасса. «Здесь все по-другому. Здесь даже воздух другой. Мы на нашей земле. Мы на передовой. И ни шагу назад — просто некуда нам отступать. Это наша земля и мы будем стоять», — поет певица на видео. До этого она выступила на Уралмаше в рамках патриотического забега «Za Россию». Как пояснил URA.RU организатор мероприятия, спикер гордумы Игорь Володин, концерт Чичериной в госпитале запланированный. «Мы так и планировали. Сначала выступление Юлии Чичериной на концерте в рамках забега, а затем выступление в военном госпитале», — пояснил собеседник. Ранее в екатеринбургском госпитале перед военными выступили актер Сергей Безруков и певец Григорий Лепс. Юлия Чичерина открыто выступает в поддержку спецоперации РФ на Украине. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Новость о признании Россией независимости ДНР и ЛНР жители Донецка встретили салютом на центральной площади, среди празднующих была и певица. Ранее она получила гражданство в Донецкой народной республике. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин.