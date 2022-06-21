В Совфеде предупредили о росте цен на бензин из-за «Яндекса»

22 июня 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

Цены на бензин могут вырасти из-за увеличения комиссии «Яндекс. Заправок» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Совете Федерации увидели риск роста цен на бензин из-за вероятной индексации тарифа в «Яндекс. Заправках». Комитет по экономической политике направил запросы главам Минэнерго и ФАС с просьбой дать оценку действиям корпорации. Значительное увеличение комиссии сервиса может повысить цены на топливо на 1,5—2% для всех клиентов, считают сенаторы. «Недавно владельцы АЗС уведомили Совфед, что сервис [„Яндекс. заправки“] вновь разослал предупреждение о повышении стоимости его услуг», — рассказал «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров. По словам сенатора, комитет направил запросы главе ФАС Максиму Шаскольскому и министру энергетики Николаю Шульгинову для прояснения позиции ведомств по поводу политики компании. Один из владельцев сети АЗС рассказал, что предупреждение о росте тарифа с 2,39 до 3,59% от сумм платежей за топливо в сервисе «Яндекс.Заправки» компания разослала в конце мая. В этой ситуации заправки, вероятно, будут вынуждены повышать стоимость бензина, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. По его оценке, в целом цена топлива на АЗС может вырасти на 1,5—2%. Ожидается, что нововведения вступят в силу уже в июне. В России к концу 2021 года рекордно подорожал бензин. Тогда бензин и дизельное топливо подорожали в среднем на 8,5%. Эксперты фиксировали самые высокие темпы роста с 2018 года, когда цены выросли на 9,4%. Однако уже в марте в российских регионах начала уменьшаться стоимость бензина. Сообщалось, что топливо дешевеет на независимых заправках, на которых топливо было дороже, чем у крупных нефтяных компаний. Тем не менее, по оценкам аналитиков, к концу году цены могут вырасти на 8-10 процентов. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган прогнозировал, что в декабре литр АИ-92 будет стоить больше 50 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Совете Федерации увидели риск роста цен на бензин из-за вероятной индексации тарифа в «Яндекс. Заправках». Комитет по экономической политике направил запросы главам Минэнерго и ФАС с просьбой дать оценку действиям корпорации. Значительное увеличение комиссии сервиса может повысить цены на топливо на 1,5—2% для всех клиентов, считают сенаторы. «Недавно владельцы АЗС уведомили Совфед, что сервис [„Яндекс. заправки“] вновь разослал предупреждение о повышении стоимости его услуг», — рассказал «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров. По словам сенатора, комитет направил запросы главе ФАС Максиму Шаскольскому и министру энергетики Николаю Шульгинову для прояснения позиции ведомств по поводу политики компании. Один из владельцев сети АЗС рассказал, что предупреждение о росте тарифа с 2,39 до 3,59% от сумм платежей за топливо в сервисе «Яндекс.Заправки» компания разослала в конце мая. В этой ситуации заправки, вероятно, будут вынуждены повышать стоимость бензина, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. По его оценке, в целом цена топлива на АЗС может вырасти на 1,5—2%. Ожидается, что нововведения вступят в силу уже в июне. В России к концу 2021 года рекордно подорожал бензин. Тогда бензин и дизельное топливо подорожали в среднем на 8,5%. Эксперты фиксировали самые высокие темпы роста с 2018 года, когда цены выросли на 9,4%. Однако уже в марте в российских регионах начала уменьшаться стоимость бензина. Сообщалось, что топливо дешевеет на независимых заправках, на которых топливо было дороже, чем у крупных нефтяных компаний. Тем не менее, по оценкам аналитиков, к концу году цены могут вырасти на 8-10 процентов. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган прогнозировал, что в декабре литр АИ-92 будет стоить больше 50 рублей.