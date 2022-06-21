Верховная Рада показала миру, как ВСУ убивают мирных жителей ДНР

22 июня 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Верховная Рада «похвасталась» зверствами ВСУ на Донбассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В официальном аккаунте Верховной Раде в Twitter (заблокирован в РФ) на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей из-за обстрела ВСУ. Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате ударов по Калининскому району столицы республики погибла женщина. «Мужчина плачет над телом своей погибшей девушки. Она пострадала во время обстрела в Калининском районе Донецка в четверг, 9 июня 2022 года», — говорится в описании к фото. Пресс-служба Рады не стала уточнять, что к гибели мирной жительницы привели удары Вооруженных сил Украины. Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается массовым обстрелам со стороны ВСУ, удары наносятся практически по всем районам города, есть погибшие и раненые, передает «Царьград». Днем 18 июня при обстрелах в Донбассе погибли пять человек, сообщалось ранее. Также в Донецке погибли два спасателя МЧС во время тушения пожара у завода «Топаз». Специальная операция на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В официальном аккаунте Верховной Раде в Twitter (заблокирован в РФ) на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей из-за обстрела ВСУ. Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате ударов по Калининскому району столицы республики погибла женщина. «Мужчина плачет над телом своей погибшей девушки. Она пострадала во время обстрела в Калининском районе Донецка в четверг, 9 июня 2022 года», — говорится в описании к фото. Пресс-служба Рады не стала уточнять, что к гибели мирной жительницы привели удары Вооруженных сил Украины. Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается массовым обстрелам со стороны ВСУ, удары наносятся практически по всем районам города, есть погибшие и раненые, передает «Царьград». Днем 18 июня при обстрелах в Донбассе погибли пять человек, сообщалось ранее. Также в Донецке погибли два спасателя МЧС во время тушения пожара у завода «Топаз». Специальная операция на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.