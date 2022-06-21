Главу курганского района оштрафовали перед увольнением

Евгения Захарова оштрафовали на пять тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу Щучанского района Курганской области Евгения Захарова оштрафовали на пять тысяч рублей за игнорирование проблемы местного жителя, который является сиротой. Решение об этом принял мировой суд, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. В июле должны состояться выборы главы округа, после чего Захаров покинет свой пост.

«По требованию прокурора глава Щучанского района привлечен к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения гражданина. Установлено, что при направлении ответа гражданину должностными лицами районной администрации не обеспечено всестороннее рассмотрение обращения. Необходимые меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, законных интересов заявителя, не приняты, более того проигнорирован один из доводов обращения», — говорится в сообщении.

Поводом для проверки стало обращение гражданина, который относится к категории детей-сирот. По итогам проверки в отношении главы района возбудили административное дело по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Постановлением мирового судьи Захарову назначено наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей.

Решение также опубликовано на сайте суда. В нем указано, что Захаров должен выплатить штраф в течение двух месяцев. Получить оперативные комментарии чиновника URA.RU не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало, что на 21 июля объявлен конкурс по отбору кандидатов на пост главы Щучанского округа. Документы приняты от четырех претендентов на этот пост. Действующий глава района Евгений Захаров документы не подавал, поэтому по завершении конкурса он должен будет покинуть этот пост.

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