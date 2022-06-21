21 июня 2022

На поиски бесследно пропавшей в ЯНАО москвички приехал муж

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, девушка, подросток, телефонный звонок
За месяц никакой информации о пропавшей девушке не появилось (архивное фото) Фото:

Жительницу Москвы Марину Горшкову, которая бесследно пропала на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, приехал лично разыскивать супруг. Как рассказал корреспонденту URA.RU муж пропавшей девушки Илья Алиев, информации, где находится его жена, до сих пор нет.

«Никакой информации так и нет. Она до сих пор не нашлась. Я приехал в Салехард и написал заявление, чтобы начали поиски по всему ЯНАО. Я думаю, что она может находиться еще в поселке Харп, но люди, которые звонили, утверждали, что видели ее в Салехарде», — уточнил собеседник агентства.

По словам Алиева, в полиции никакой конкретной информации не дают. Единственное, что сказали мужчине — завели уголовное дела по факту исчезновения человека. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО, там ответ подготовят позже.

Ранее сообщалось, что Марина Горшкова ушла из дома 24 мая без объяснения причин. Изначально девушку видели в Чебоксарах, а через несколько дней заметили в Салехарде.

Марина Горшкова

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Жительницу Москвы Марину Горшкову, которая бесследно пропала на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, приехал лично разыскивать супруг. Как рассказал корреспонденту URA.RU муж пропавшей девушки Илья Алиев, информации, где находится его жена, до сих пор нет. «Никакой информации так и нет. Она до сих пор не нашлась. Я приехал в Салехард и написал заявление, чтобы начали поиски по всему ЯНАО. Я думаю, что она может находиться еще в поселке Харп, но люди, которые звонили, утверждали, что видели ее в Салехарде», — уточнил собеседник агентства. По словам Алиева, в полиции никакой конкретной информации не дают. Единственное, что сказали мужчине — завели уголовное дела по факту исчезновения человека. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО, там ответ подготовят позже. Ранее сообщалось, что Марина Горшкова ушла из дома 24 мая без объяснения причин. Изначально девушку видели в Чебоксарах, а через несколько дней заметили в Салехарде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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