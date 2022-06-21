На поиски бесследно пропавшей в ЯНАО москвички приехал муж

За месяц никакой информации о пропавшей девушке не появилось (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Москвы Марину Горшкову, которая бесследно пропала на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, приехал лично разыскивать супруг. Как рассказал корреспонденту URA.RU муж пропавшей девушки Илья Алиев, информации, где находится его жена, до сих пор нет.

«Никакой информации так и нет. Она до сих пор не нашлась. Я приехал в Салехард и написал заявление, чтобы начали поиски по всему ЯНАО. Я думаю, что она может находиться еще в поселке Харп, но люди, которые звонили, утверждали, что видели ее в Салехарде», — уточнил собеседник агентства.

По словам Алиева, в полиции никакой конкретной информации не дают. Единственное, что сказали мужчине — завели уголовное дела по факту исчезновения человека. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО, там ответ подготовят позже.

Ранее сообщалось, что Марина Горшкова ушла из дома 24 мая без объяснения причин. Изначально девушку видели в Чебоксарах, а через несколько дней заметили в Салехарде.

Марина Горшкова Илья Алиев