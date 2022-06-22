Байдавлет Тайбергенов признал вину во взятках Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Агаповского района Челябинской области Байдавлет Тайбергенов, задержанный сотрудниками УФСБ и обвиняемый в получении взятки, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В рамках него он уже начал давать показания против коллег по муниципальной службе, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тайбергенов рассказал следствию о фактах коррупции в органах местного самоуправления Агаповского района. Уголовное дело будет возбуждено в ближайшее время — после получения необходимых доказательств. После этого начнутся задержания», — рассказал источник.

Официально следственные органы информацию не комментируют. Тайбергенов был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области 23 мая. По данным следствия, в 2016—2018 годах он получил от предпринимателя более миллиона рублей деньгами и имуществом за предоставление в аренду земельных участков. Вину он признал и написал заявление об отставке. Он находится в СИЗО.