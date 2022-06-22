Новый аппарат поступил в пермскую клиническую поликлинику (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городскую клиническую поликлинику Перми закупили новый видеогастроскоп «Pentax» японского производства. Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, аппарат приобретен в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Эндоскоп обладает расширенными диагностическими возможностями за счет сочетания HD+ разрешения и специальной технологии, обеспечивающей увеличение в 136 раз для сверхчеткого изображения. Благодаря этому врачи-онкологи и гастроэнтерологи могут детально визуализировать структуру слизистой поверхности, что является значительном шагом вперед в диагностике заболеваний», — сообщается в telegram-канале министерства.

Ранее, когда минздрав рассказывал о поставках в больницы Перми нового оборудования, подчеркивалось, что все оно отечественного производства. В ГКП №4, как рассказывало URA.RU, отмечали преимущества российской техники — более дешевые, чем для импортных комплексов, запчасти, плюс доступный сервис.

Япония, как и ряд других государств, ввела против России санкции из-за спецоперации на Украине. В частности, Токио ограничил экспорт высокотехнологичных товаров, среди которых 3D-принтеры, квантовые компьютеры и другое оборудование. Также сообщалось, что Япония прекратит поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Пермские медики успели закупить оборудование до этих ограничений.

В пермскую больницу привезли новый японский видеогастроскоп «Pentax» Минздрав пермского края