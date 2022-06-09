Япония запретила экспорт грузовых автомобилей в Россию

10 июня 2022 в 06:41 Размер текста - 17 +

Япония перестанет поставлять России грузовые автомобили, самосвалы, бульдозеры и многое другое Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония прекратит поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Об этом доложил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. «В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — сообщил он во время пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube. Он пояснил, что в начале июня члены правительства наложили запрет на экспорт в РФ продукции, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры», в связи с чем было принято соответствующее решение. Также под экспортные ограничения попали стальные резервуары для хранения; локомотивы для железных дорог, а также автомобили для обслуживания железных дорог; транспортные машины и некоторые запчасти; контрольно-измерительное оборудование. Ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии расширило санкции в отношении России. В частности, новые ограничения касаются экспорта высокотехнологичных товаров, среди которых 3D-принтеры, квантовые компьютеры и другое оборудование. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Япония прекратит поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Об этом доложил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. «В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — сообщил он во время пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube. Он пояснил, что в начале июня члены правительства наложили запрет на экспорт в РФ продукции, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры», в связи с чем было принято соответствующее решение. Также под экспортные ограничения попали стальные резервуары для хранения; локомотивы для железных дорог, а также автомобили для обслуживания железных дорог; транспортные машины и некоторые запчасти; контрольно-измерительное оборудование. Ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии расширило санкции в отношении России. В частности, новые ограничения касаются экспорта высокотехнологичных товаров, среди которых 3D-принтеры, квантовые компьютеры и другое оборудование. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.