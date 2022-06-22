В Тюменской области водитель сбил перебегающего дорогу ребенка. Видео

23 июня 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Водитель не смог предотвратить ДТП, в результате которого сбил девочку Фото: Александр Мамаев © URA.RU Водитель сбил девочку, которая перебегала дорогу в одном из микрорайонов Тобольска. Видео с кадрами ДТП попало в соцсети. В комментариях люди считают виноватыми как ребенка, так и водителя. «Несколько дней назад в 4 микрорайоне сбили ребенка, девочку», — сообщил автор поста в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как девочка побежала через дорогу, после чего не успела увернуться от удара автомобиля, который выезжал из-за угла здания. В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Мало того, что девочка по сторонам не посмотрела, так еще и выбежала на дорогу. Похоже, родители своему ребенку не объяснили, как нужно вести себя, переходя дорогу», — считает Татьяна Ибрагимова. В свою очередь, другая сторона считает, что водитель виноват, так как не ехал на безопасной скорости. «Водитель ехал превышая скорость… Здесь его вина очевидна», — считает Наталья Крайнова. «Не хочу оправдывать водителя или девочку,но скорость явно была более положенного. Ну и ребенок не убедился, что нет машин», — отметила Ирина Каменских. О состоянии ребенка пока ничего не известно. URA.RU отправило запрос в УГИБДД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Водитель сбил девочку, которая перебегала дорогу в одном из микрорайонов Тобольска. Видео с кадрами ДТП попало в соцсети. В комментариях люди считают виноватыми как ребенка, так и водителя. «Несколько дней назад в 4 микрорайоне сбили ребенка, девочку», — сообщил автор поста в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как девочка побежала через дорогу, после чего не успела увернуться от удара автомобиля, который выезжал из-за угла здания. В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Мало того, что девочка по сторонам не посмотрела, так еще и выбежала на дорогу. Похоже, родители своему ребенку не объяснили, как нужно вести себя, переходя дорогу», — считает Татьяна Ибрагимова. В свою очередь, другая сторона считает, что водитель виноват, так как не ехал на безопасной скорости. «Водитель ехал превышая скорость… Здесь его вина очевидна», — считает Наталья Крайнова. «Не хочу оправдывать водителя или девочку,но скорость явно была более положенного. Ну и ребенок не убедился, что нет машин», — отметила Ирина Каменских. О состоянии ребенка пока ничего не известно. URA.RU отправило запрос в УГИБДД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.