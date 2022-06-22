Высота Уралтау незначительна по сравнению с западными хребтами Урала и в среднем не превышает 1000 метров (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юные курганцы из школы английского языка Дома творчества детей и молодежи «Гармония» вместе с родителями и местными велоактивистами поднялись на вершину хребта Уралтау. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кургана.

«Они [курганские туристы] совершили поездку в республику Башкортостан, где поднялись на самую большую вершину хребта Уралтау — гору Арвякрязь высотой 1060 метров. На вершине горы все участники получили памятные дипломы о восхождении, а именинники, чьи дни рождения приходились на эти дни — поздравления и подарки», — написано на сайте администрации Кургана.

В поездке приняло участие около 50 человек. 17 семей совершили восхождение в первый раз. Организаторы отмечают, что эта поездка для детей и взрослых в этом сезоне не последняя. В течение всего летнего периода они будут продолжены.

Уралтау или Уральский хребет — это один из самых длинных горных хребтов Южного Урала. Его протяженность — порядка 290 км. Ширина — от 10 до 20 км в центральной части. Самая высокая вершина Уралтау — гора Арвякрязь в Белорецком районе, название которой происходит от рек Арвяк и Рязь, берущих около нее свое начало.

Организаторы отмечают, что самое главное в таких мероприятиях — это возможность побывать в новых местах Фото: Курганский велоклуб