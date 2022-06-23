Пермский министр строительства назвал Екатеринбург кривым

23 июня 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Андрей Колмогоров поделился впечатлениями о виде на Екатеринбург с высоты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Екатеринбург — город с кривыми улицами, заявил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. Особенно, по его словам, это заметно наблюдателю с высоты смотровой площадки небоскреба «Высоцкий». «Зайдите на „Высоцкий“ — 52 этаж, смотровая площадка — вечером пока город не освещен, вид шикарный. Как только наступает темнота, и включается архитектурная подсветка, почему-то Екатеринбург становится кривым. С „Высоцкого“ видишь кривые улицы. Отдельные моменты затеняют город, и он уже не смотрится единым целым», — поделился министр впечатлениями в ходе круглого стола «Пермская урбанистика: перспективы развития городского пространства». Колмогоров отметил, что сам переехал в Пермь еще в советские годы именно из Екатеринбурга, тогдашнего Свердловска. Ранее URA.RU рассказывало о заочной перепалке губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Последний усомнился в том, что Пермь заслуженно получила статус миллионника по итогам последней переписи, а Махонин в ответ посоветовал Ройзману лично приехать в город и пересчитать жителей. Губернатор также отмечал ранее, что пермяки чаще, чем жители Екатеринбурга, покупают трехкомнатные квартиры, что говорит об их благосостоянии. В июле 2021 года в рамках промышленной выставки «ИННПОРОМ-2021» руководство Прикамья и Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве. Тогда Махонин заявил, что столицы регионов будут совместно праздновать 300-летие городов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Екатеринбург — город с кривыми улицами, заявил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. Особенно, по его словам, это заметно наблюдателю с высоты смотровой площадки небоскреба «Высоцкий». «Зайдите на „Высоцкий“ — 52 этаж, смотровая площадка — вечером пока город не освещен, вид шикарный. Как только наступает темнота, и включается архитектурная подсветка, почему-то Екатеринбург становится кривым. С „Высоцкого“ видишь кривые улицы. Отдельные моменты затеняют город, и он уже не смотрится единым целым», — поделился министр впечатлениями в ходе круглого стола «Пермская урбанистика: перспективы развития городского пространства». Колмогоров отметил, что сам переехал в Пермь еще в советские годы именно из Екатеринбурга, тогдашнего Свердловска. Ранее URA.RU рассказывало о заочной перепалке губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Последний усомнился в том, что Пермь заслуженно получила статус миллионника по итогам последней переписи, а Махонин в ответ посоветовал Ройзману лично приехать в город и пересчитать жителей. Губернатор также отмечал ранее, что пермяки чаще, чем жители Екатеринбурга, покупают трехкомнатные квартиры, что говорит об их благосостоянии. В июле 2021 года в рамках промышленной выставки «ИННПОРОМ-2021» руководство Прикамья и Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве. Тогда Махонин заявил, что столицы регионов будут совместно праздновать 300-летие городов.