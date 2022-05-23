23 мая 2022

Глава Перми заявил о сохранении городом статуса миллионника

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Река Кама. Пермь, река кама пермь
Пермь осталась миллионником Фото:

По итогам переписи 2021 года Пермь сохранила за собой статус города-миллионника. Об этом заявил сегодня мэр Алексей Демкин.

«Социология, которая была проведена в прошлом году, утвердила все-таки наш статус города-миллионника несмотря на то, что в последние десятилетия население города активно переезжало жить в Пермский район», — сообщил Демкин, выступая перед депутатами с ежегодным отчетом. Трансляция ведется на сайте городской думы.

Ранее итоги всероссийской переписи в части числа жителей Перми официально не озвучивались. При этом в ноябре 2021 года telegram-канал «brief незыгарь» утверждал, что статус городов-миллионников утратят Пермь, а также Воронеж и Волгоград. Сегодня на заседании думы Демкин признал, что значительная часть горожан переехала в близлежащий Пермский район, и предложил подумать о расширении границ Перми.

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По итогам переписи 2021 года Пермь сохранила за собой статус города-миллионника. Об этом заявил сегодня мэр Алексей Демкин. «Социология, которая была проведена в прошлом году, утвердила все-таки наш статус города-миллионника несмотря на то, что в последние десятилетия население города активно переезжало жить в Пермский район», — сообщил Демкин, выступая перед депутатами с ежегодным отчетом. Трансляция ведется на сайте городской думы. Ранее итоги всероссийской переписи в части числа жителей Перми официально не озвучивались. При этом в ноябре 2021 года telegram-канал «brief незыгарь» утверждал, что статус городов-миллионников утратят Пермь, а также Воронеж и Волгоград. Сегодня на заседании думы Демкин признал, что значительная часть горожан переехала в близлежащий Пермский район, и предложил подумать о расширении границ Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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