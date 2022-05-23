Глава Перми заявил о сохранении городом статуса миллионника

Пермь осталась миллионником Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По итогам переписи 2021 года Пермь сохранила за собой статус города-миллионника. Об этом заявил сегодня мэр Алексей Демкин.

«Социология, которая была проведена в прошлом году, утвердила все-таки наш статус города-миллионника несмотря на то, что в последние десятилетия население города активно переезжало жить в Пермский район», — сообщил Демкин, выступая перед депутатами с ежегодным отчетом. Трансляция ведется на сайте городской думы.

Ранее итоги всероссийской переписи в части числа жителей Перми официально не озвучивались. При этом в ноябре 2021 года telegram-канал «brief незыгарь» утверждал, что статус городов-миллионников утратят Пермь, а также Воронеж и Волгоград. Сегодня на заседании думы Демкин признал, что значительная часть горожан переехала в близлежащий Пермский район, и предложил подумать о расширении границ Перми.