Директор уральского бунтующего завода назвал причину невыплат

Тем, кто не выходил на забастовку, зарплату выплатят 23 июня в полном объеме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генеральный директор Уральского компрессорного завода (УКЗ) Денис Тасаков объяснил, почему возникли проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам предприятия. По его словам, завод оказался в сложном экономическом положении из-за спецоперации на Украине.

«Не секрет, в каком положении сейчас находится страна, — военная спецоперация. Многие предприятия, с которыми мы сотрудничаем, попали под санкции, у них зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах», — рассказал EАН Тасаков. По его словам, это и стало причиной, по которой предприятие не может выплатить деньги своим сотрудникам.

Тасаков также заявил, что уже 23 июня рабочие получат часть денег за апрель, а тех, кто не бастует, рассчитают полностью. «Правда, должно денег остаться и тем, кто бастует. Но я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию», — сказал гендиректор УКЗ.

Уже завтра, 24 июня, руководство завода совместно с депутатом свердловского Законодательного собрания Вячеславом Вегнером встретится с рабочими. На собрании гендиректор Тасаков планирует рассказать сотрудникам предприятия о способах выхода из кризиса.

8 июня стало известно о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате. Тогда URA.RU сообщало, что руководство завода задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Целью военных он назвал защиту мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов.

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