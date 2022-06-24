Обозреватель Баранец указал на просчет ВСУ в Северодонецке

24 июня 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Украинским военным могли дать приказ на прорыв окружения Северодонецка Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны Украины отдало приказ о выходе своего гарнизона из Северодонецка после того, как город был полностью блокирован российскими военными. Однако украинским военным некуда отступать — остается только сдаться в плен. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. «Вчера вечером была информация, что Северодонецк полностью блокирован. Перерезана единственная дорога, которая ведет на Лисичанск. Сегодня ночью получаем информацию, что Министерство обороны Украины отдало приказ Северодонецкому гарнизону покинуть город. Дана команда на выход. Вопрос: а куда выходить, если все дороги перерезаны? Куда? Выходить только с поднятыми лапами сдаваться россиянам», — заявил Виктор Баранец. Военный обозреватель предположил, что военное руководство дало гарнизону приказ на прорыв блока Северодонецка. «Скорее всего дан приказ прорываться. Но пришла информация, что Киев пообещал бросить войска навстречу прорывающимся и готовящимся к прорыву Северодонецгого гарнизона. Здесь весьма, вероятно, сегодня получится очень интересный концерт, если мы рассуждаем близко к истине», — уточнил он. «Видимо, Министерство обороны Украины не обладает всей суммой информации. Или действует по старым правилам: не жалеть людей. Хотите жить — прорывайтесь, а мы вам поможем. Если вы мне вечером позвоните, то возможно мы будем говорить о больших и жертвенных боях на единственной дороге, которая ведет из Северодонецка на Лисичанск. У меня большое недоумение и по крохам собираю эту информацию, в том числе с мест, и у них большое недоумение. Если прорывать, то только в плен к русским», — заключил собеседник агентства. Глава Луганской областной военной администрации подконтрольной Киеву Сергей Гайдай заявил, что украинские солдаты отступают из Северодонецка в Лисичанск. При этом, как сообщают СМИ, около 800 боевиков уже сдались в плен под Лисичанском, в Горском и Золотом. Потери убитыми составляют более тысячи. Тем временем в Минобороны РФ сообщают, что в ВСУ участились случаи дезертирства. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главной целью ее является защита жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Министерство обороны Украины отдало приказ о выходе своего гарнизона из Северодонецка после того, как город был полностью блокирован российскими военными. Однако украинским военным некуда отступать — остается только сдаться в плен. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. «Вчера вечером была информация, что Северодонецк полностью блокирован. Перерезана единственная дорога, которая ведет на Лисичанск. Сегодня ночью получаем информацию, что Министерство обороны Украины отдало приказ Северодонецкому гарнизону покинуть город. Дана команда на выход. Вопрос: а куда выходить, если все дороги перерезаны? Куда? Выходить только с поднятыми лапами сдаваться россиянам», — заявил Виктор Баранец. Военный обозреватель предположил, что военное руководство дало гарнизону приказ на прорыв блока Северодонецка. «Скорее всего дан приказ прорываться. Но пришла информация, что Киев пообещал бросить войска навстречу прорывающимся и готовящимся к прорыву Северодонецгого гарнизона. Здесь весьма, вероятно, сегодня получится очень интересный концерт, если мы рассуждаем близко к истине», — уточнил он. «Видимо, Министерство обороны Украины не обладает всей суммой информации. Или действует по старым правилам: не жалеть людей. Хотите жить — прорывайтесь, а мы вам поможем. Если вы мне вечером позвоните, то возможно мы будем говорить о больших и жертвенных боях на единственной дороге, которая ведет из Северодонецка на Лисичанск. У меня большое недоумение и по крохам собираю эту информацию, в том числе с мест, и у них большое недоумение. Если прорывать, то только в плен к русским», — заключил собеседник агентства. Глава Луганской областной военной администрации подконтрольной Киеву Сергей Гайдай заявил, что украинские солдаты отступают из Северодонецка в Лисичанск. При этом, как сообщают СМИ, около 800 боевиков уже сдались в плен под Лисичанском, в Горском и Золотом. Потери убитыми составляют более тысячи. Тем временем в Минобороны РФ сообщают, что в ВСУ участились случаи дезертирства. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главной целью ее является защита жителей Донбасса.