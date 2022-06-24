Сотрудники ФСБ допросили главу бунтующего свердловского завода

Директор уральского бунтующего завода провел официальную встречу с сотрудниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Федеральной экспертной службы (ФСБ) 24 июня допросили генерального директора «Уральского компрессорного завода» Дениса Тасакова по делу о задержке зарплаты 316 работникам предприятия. Как рассказал URA.RU сам Тасаков, силовиков заинтересовали сроки выполнения государственного контракта, которые могут сорваться из-за бунтующих работников.

Встреча гендиректора с сотрудниками предприятия, которым с прошлого года систематически задерживают выплату зарплаты, была анонсирована в СМИ 23 июля. Тогда Тасаков уверял, что планирует рассказать работникам о способах выхода из кризиса. На встречу он явился с опозданием, ссылаясь на допрос ФСБ, сотрудники которого заинтересовались ситуацией на заводе.

«Если будем работать, то выберемся, а если будем бунтовать — загнемся. Тогда мы подставим и власть, и депутатов, и государство. Ну и про выполнение государственных оборонных заказов — сотрудников ФСБ очень волнует вопрос о том, сорвем мы государственный заказ, или нет», — сказал Тасаков во время своего выступления перед сотрудниками завода, на котором присутствовал корреспондент URA.RU.

Информация о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате появилась в СМИ 8 июня. Тогда URA.RU сообщало, что руководство завода задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам