В Донбассе создают TikTok-хаус

24 июня 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Блогеры будут выполнять челленджи в Донбассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донбассе собираются создать TikTok-хаус, для участия в котором пригласили блогеров. Проектом занимается рекламное агентство Faces. Об этом сообщает telegram-канал «Сибирь-медиа». Менеджер Faces предложил блогерам выполнять различные челленджи в Донбассе. Также им пообещали компенсацию расходов, проживание в безопасном месте и охрану. «Блогеры будут ездить по красивым местам ДНР. Основная идея заключается в том, что проект будет показывать развивающиеся инфраструктуры ДНР, покажет, что там тоже есть талантливые люди, активные молодые блогеры и даже инфлюенс-маркетинг», — сообщается в скриншоте, опубликованном telegram-канале «Сибирь-медиа». URA.RU отправило запрос агентству Faces. На момент публикации материала ответа не поступило. Россия проводит спецоперацию на Украине для освобождения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Власти РФ также пообещали помочь восстановить инфраструктуру ДНР и ЛНР, туда отправят строителей. Россияне получат двойную зарплату за работу в Донбассе. Скриншот «Сибирь медиа» Скриншот «Сибирь медиа» Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Донбассе собираются создать TikTok-хаус, для участия в котором пригласили блогеров. Проектом занимается рекламное агентство Faces. Об этом сообщает telegram-канал «Сибирь-медиа». Менеджер Faces предложил блогерам выполнять различные челленджи в Донбассе. Также им пообещали компенсацию расходов, проживание в безопасном месте и охрану. «Блогеры будут ездить по красивым местам ДНР. Основная идея заключается в том, что проект будет показывать развивающиеся инфраструктуры ДНР, покажет, что там тоже есть талантливые люди, активные молодые блогеры и даже инфлюенс-маркетинг», — сообщается в скриншоте, опубликованном telegram-канале «Сибирь-медиа». URA.RU отправило запрос агентству Faces. На момент публикации материала ответа не поступило. Россия проводит спецоперацию на Украине для освобождения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Власти РФ также пообещали помочь восстановить инфраструктуру ДНР и ЛНР, туда отправят строителей. Россияне получат двойную зарплату за работу в Донбассе.