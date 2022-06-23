Чиновник из Вологды сфотографировал последствия пожара в Кургане

Весной в Курганской области бушевали самые крупные пожары в России Фото: Екатерина Сычкова

Замгубернатора Вологодской области Михаил Глазков высказался о последствиях пожаров в Курганской области и выложил фото. Соответствующий пост он опубликовал в личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Возвращаюсь из отпуска с малой родины — огромной Сибири (Глазков родился в Омске — прим. ред.). <На снимках> печально известная весенними ландшафтными пожарами Курганская область. Вдоль железной дороги на жизнеутверждающем летне-зеленом фоне виднеются последствия недавних плясок огня. Жаркая летняя погода приходит и на Русский Север. Бдительность, осторожность и максимальная готовность!» — пишет Глазков.

В областном правительстве Вологды чиновник курирует вопросы продовольственных ресурсов, ветеринарии, лесных отношений, контроля и использования объектов животного мира. Сейчас Глазков возвращается на поезде в Вологду из Омска.

До этого URA.RU сообщало, что пожары в Курганской области были самыми крупными в России. На помощь в тушении пожаров в регион отправили представителей федерального учреждения «Авиалесоохрана» из разных регионов.

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