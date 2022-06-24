Провокация Киева готовится в Одессе на территории кладбища, погибших от чумы в XIX веке с целью обвинить Россию в ударах по опасным объектам. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На территории кладбища погибших от чумы в XIX веке (район Привоза, холм Чумка, ул. Водопроводная) боевиками ВСУ осуществляется концентрация крупнокалиберной артиллерии и РСЗО иностранного производства», — сообщает Минобороны на официальном сайте ведомства.
Там отмечается, что в случае удара ВС РФ по скоплению техники ВСУ в данном районе украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе «биологической опасности якобы по вине российских военнослужащих», передают Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что в результате реализации этого плана могут пострадать сотни мирных жителей Одессы.
Ранее сообщалось, что украинские неонацисты планируют подорвать детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в теракте Россию. Об этом предупредил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Министерство обороны России заявляло о планах ВСУ подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию, обвинив в этом российских военных.
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Провокация Киева готовится в Одессе на территории кладбища, погибших от чумы в XIX веке с целью обвинить Россию в ударах по опасным объектам. Об этом сообщает Минобороны РФ. «На территории кладбища погибших от чумы в XIX веке (район Привоза, холм Чумка, ул. Водопроводная) боевиками ВСУ осуществляется концентрация крупнокалиберной артиллерии и РСЗО иностранного производства», — сообщает Минобороны на официальном сайте ведомства. Там отмечается, что в случае удара ВС РФ по скоплению техники ВСУ в данном районе украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе «биологической опасности якобы по вине российских военнослужащих», передают Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что в результате реализации этого плана могут пострадать сотни мирных жителей Одессы. Ранее сообщалось, что украинские неонацисты планируют подорвать детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в теракте Россию. Об этом предупредил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Министерство обороны России заявляло о планах ВСУ подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию, обвинив в этом российских военных.