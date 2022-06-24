США отказали Зеленскому в разрыве отношений с Тюменью

Американский город Хьюстон не будет разрывать отношения с городом-побратимом Тюменью по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил директор по торговле и международным связям в мэрии Хьюстона Кристофер Олсон во время видеоконференции.
«У нас была дискуссия на тему того, следует ли разрывать или приостанавливать отношения с нашими городами-побратимами в свете России на Украине. Мы решили сохранить их, поскольку посчитали, что они представляют возможность поддерживать налог на субнациональном и городском уровне» — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Олсона.
Соглашение об учреждении городов-побратимов между Тюменью и Хьюстоном было подписано в 1995 году. По данным департамента инвестиционной политики Тюменской области, основными направлениями сотрудничества городов являются реализация совместных обучающих программ и научно-исследовательской деятельности, а также сотрудничество в сфере внеучебной работы с иностранными студентами.
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Американский город Хьюстон не будет разрывать отношения с городом-побратимом Тюменью по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил директор по торговле и международным связям в мэрии Хьюстона Кристофер Олсон во время видеоконференции. «У нас была дискуссия на тему того, следует ли разрывать или приостанавливать отношения с нашими городами-побратимами в свете России на Украине. Мы решили сохранить их, поскольку посчитали, что они представляют возможность поддерживать налог на субнациональном и городском уровне» — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Олсона. Соглашение об учреждении городов-побратимов между Тюменью и Хьюстоном было подписано в 1995 году. По данным департамента инвестиционной политики Тюменской области, основными направлениями сотрудничества городов являются реализация совместных обучающих программ и научно-исследовательской деятельности, а также сотрудничество в сфере внеучебной работы с иностранными студентами. Ранее URA.RU писало, что президент Украины потребовал, чтобы несколько американских городов разорвали отношения с городами-побратимами в России. Он заявил, что подобные связи ничего не дают и раскритиковал города, которые все еще поддерживают отношения с РФ Однако ультиматум Зеленского разозлил американцев. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.