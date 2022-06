Американцев разозлил ультиматум Зеленского к США. «Он думает, что владеет миром?»

Владимир Зеленский потребовал, чтобы американские города разорвали связь с российскими Фото: Официальный сайт президента Украины Американцы возмутились, что президент Украины Владимир Зеленский поставил США ультиматум о разрыве отношений с российскими городами-побратимами. Так пользователи соцсети Twitter отреагировали на пост издания The New York Times о выступлении Зеленского. «У этого парня много просьб и он думает, что может диктовать другим», — высказался Thao в Twitter. «Он должен сосредоточиться на своей стране и на том, что сейчас лучше для Украины», — считает Fernando Christos Pereira. «Зеленский в отчаянии! Он знает, что его дни сочтены, потому что украинцам надоело его дерьмо», — высказалась sven hallstrom. «Зеленский должен перестать вести себя как Гитлер. Он должен уйти в отставку и уйти из политики, чтобы спасти жизни мирных жителей и Украину от уничтожения», — заявил Houmed Ali Kamil. «Кто-то любезно сказал Зеленскому отвалить от великого государства Украины? Мы объединимся с тем, кого выберем», — написал пользователь с ником I Stand With Scotland. Некоторые возмутились, что Зеленский ставит ультиматум США после того, как Вашингтон помог им с оружием и финансами. «Ты серьезно. 55 миллиардов долларов помощи и оружия [Украине от США], и он думает, что имеет право указывать нам, что делать», — возмутился Mark Roux. «Он когда-нибудь перестанет кусать руку, которая кормит?» — написал пользователь ником Chalk Shark. Пользователи Facebook (запрещена в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) предположили, что Зеленский думает, что управляет миром. «Этот парень совсем сошел с ума. Он думает, что мир принадлежит ему?» — заявил HAntoenewendé Kabore. «Этот клоун становится глупым каждый день. Он думает, что владеет миром?» — отметил Freddie Efiom. Ранее Зеленский потребовал, чтобы некоторые американские города разорвали отношения с городами-побратимами в РФ. Он заявил, что подобные связи ничего не дают и раскритиковал города, которые все еще поддерживают отношения с РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине. Америка выделяет деньги и оружие Киеву, президент США Джо Байден одобрил помощь на сумму 40 млрд долларов.

