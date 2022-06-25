Главком ВСУ: американскими ракетами HIMARS стреляют по Донбассу

25 июня 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный сообщил об американских РСЗО, прибывших на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские РСЗО HIMARS, которые США поставили на Украину для борьбы с Россией, уже начали обстреливать Донбасс. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный. «Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже действуют в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ поражают военные объекты на украинской территории», — написал он в своем telegram-канале, отметив также, что считает Донбасс украинской территорией. О том, что на Украину прибыли американские ракетные комплексы HIMARS, 23 июня сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, передает RT. Глава ведомства поблагодарил за это министра обороны США Ллойда Остина, добавляет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик в феврале этого года. Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. В документах Путин поручил обеспечить поддержание мира в Донбассе вооруженными силами РФ. После этого Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине, чтобы защитить население ЛНР и ДНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Страны Запада и США помогают ей финансово и поставляют туда вооружение. Однако российская армия успешно уничтожает как зарубежное оружие, так и наемников. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Американские РСЗО HIMARS, которые США поставили на Украину для борьбы с Россией, уже начали обстреливать Донбасс. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный. «Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже действуют в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ поражают военные объекты на украинской территории», — написал он в своем telegram-канале, отметив также, что считает Донбасс украинской территорией. О том, что на Украину прибыли американские ракетные комплексы HIMARS, 23 июня сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, передает RT. Глава ведомства поблагодарил за это министра обороны США Ллойда Остина, добавляет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик в феврале этого года. Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. В документах Путин поручил обеспечить поддержание мира в Донбассе вооруженными силами РФ. После этого Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине, чтобы защитить население ЛНР и ДНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Страны Запада и США помогают ей финансово и поставляют туда вооружение. Однако российская армия успешно уничтожает как зарубежное оружие, так и наемников.