Reuters: Байден и лидеры G7 ужесточили санкции против России

25 июня 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

Джо Байден договорился с лидерами G7 о новых экономических ограничениях против РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент США Джо Байден и члены Большой семерки — организации, которая включает в себя лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии, ужесточили санкционное давление на Россию. Теперь речь идет о запрете на ввоз золота из РФ. «Президент США Джо Байден и его коллеги по G7 договорятся о запрете на импорт нового золота из России, поскольку они расширяют санкции против Москвы из-за спецоперации на Украине. США во вторник [28 июня] выпустит постановление о запрете ввоза нового золота в США, что еще больше изолирует Россию от мировой экономики, препятствуя ее участию на рынке золота», — сообщил изданию Reuters источник, знакомый с ситуацией. Из-за начала вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны Западной Европы и США ввели против РФ жесткие санкции. Ограничения касались экономического сектора, ряда российских банков, а также частичного запрета на ввоз энергоресурсов из России. Но в тоге все санкции ударили по тем, кто их вводил. В Европе ожидается энергетический и экономический кризис, а в США резко вырос уровень инфляции, при этом национальная валюта в течение нескольких месяцев подряд ослабевает до семилетних максимумов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент США Джо Байден и члены Большой семерки — организации, которая включает в себя лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии, ужесточили санкционное давление на Россию. Теперь речь идет о запрете на ввоз золота из РФ. «Президент США Джо Байден и его коллеги по G7 договорятся о запрете на импорт нового золота из России, поскольку они расширяют санкции против Москвы из-за спецоперации на Украине. США во вторник [28 июня] выпустит постановление о запрете ввоза нового золота в США, что еще больше изолирует Россию от мировой экономики, препятствуя ее участию на рынке золота», — сообщил изданию Reuters источник, знакомый с ситуацией. Из-за начала вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны Западной Европы и США ввели против РФ жесткие санкции. Ограничения касались экономического сектора, ряда российских банков, а также частичного запрета на ввоз энергоресурсов из России. Но в тоге все санкции ударили по тем, кто их вводил. В Европе ожидается энергетический и экономический кризис, а в США резко вырос уровень инфляции, при этом национальная валюта в течение нескольких месяцев подряд ослабевает до семилетних максимумов.