NYT: спецназовцы НАТО тайно действуют на территории Украины

Подразделения специального назначения (коммандос) нескольких стран НАТО осуществляют тайную работу на территории Украины. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники.
«На территории Украины работали несколько десятков коммандос из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву», — заявили три американских чиновника в разговоре с NYT. Известно, что в их задачи входит координация по линии разведки и по вопросу поставок вооружения. Также коммандос тренируют украинских военнослужащих.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства подчеркнул, что конечная цель поставок западного оружия — затянуть спецоперацию РФ. В Кремле отметили, что поставки оружия не помешают выполнению поставленных задач, однако принесут Украине больше страданий.
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Подразделения специального назначения (коммандос) нескольких стран НАТО осуществляют тайную работу на территории Украины. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники. «На территории Украины работали несколько десятков коммандос из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву», — заявили три американских чиновника в разговоре с NYT. Известно, что в их задачи входит координация по линии разведки и по вопросу поставок вооружения. Также коммандос тренируют украинских военнослужащих. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства подчеркнул, что конечная цель поставок западного оружия — затянуть спецоперацию РФ. В Кремле отметили, что поставки оружия не помешают выполнению поставленных задач, однако принесут Украине больше страданий.