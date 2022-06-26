Родные Шатунова определились с датой похорон певца

Похороны Юрия Шатунова запланированы на вторник Фото: Анна Майорова © URA.RU

Похороны российского певца Юрия Шатунова будут проходить 28 июня в Москве. Такое заявление сделал представитель Шатунова Аркадий Кудряшов.

«Похороны Юрия Шатунова запланированы на вторник на Троекуровском кладбище. Церемония будет закрытой», — сказал он РИА «Новости».

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи 23 июня. Причиной смерти знаменитости стали проблемы с сердцем. Шатунову было 48 лет.

В Москве на Троекуровском кладбище 26 июня началось прощание с российским певцом, пишет «Национальная служба новостей». Сотни поклонников стояли в очереди с ночи и во время прощанья спели песни любимого артиста, дополняет телеканал 360. Баянист сыграл главный хит артиста — «Белые розы».