Родные Шатунова определились с датой похорон певца

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Концерт Юрия Шатунова. Екатеринбург, шатунов юрий
Похороны Юрия Шатунова запланированы на вторник Фото:

Похороны российского певца Юрия Шатунова будут проходить 28 июня в Москве. Такое заявление сделал представитель Шатунова Аркадий Кудряшов.

«Похороны Юрия Шатунова запланированы на вторник на Троекуровском кладбище. Церемония будет закрытой», — сказал он РИА «Новости».

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи 23 июня. Причиной смерти знаменитости стали проблемы с сердцем. Шатунову было 48 лет.

В Москве на Троекуровском кладбище 26 июня началось прощание с российским певцом, пишет «Национальная служба новостей». Сотни поклонников стояли в очереди с ночи и во время прощанья спели песни любимого артиста, дополняет телеканал 360. Баянист сыграл главный хит артиста — «Белые розы».

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Похороны российского певца Юрия Шатунова будут проходить 28 июня в Москве. Такое заявление сделал представитель Шатунова Аркадий Кудряшов. «Похороны Юрия Шатунова запланированы на вторник на Троекуровском кладбище. Церемония будет закрытой», — сказал он РИА «Новости». Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи 23 июня. Причиной смерти знаменитости стали проблемы с сердцем. Шатунову было 48 лет. В Москве на Троекуровском кладбище 26 июня началось прощание с российским певцом, пишет «Национальная служба новостей». Сотни поклонников стояли в очереди с ночи и во время прощанья спели песни любимого артиста, дополняет телеканал 360. Баянист сыграл главный хит артиста — «Белые розы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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