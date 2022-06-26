В России создали фонд для поддержки участников спецоперации

В России появился фонд для поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Учитывая большое количество поступивших в Министерство обороны Российской Федерации обращений граждан, изъявивших желание оказать помощь военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, создан благотворительный фонд „ЗаЩИТа“», — говорится в сообщении Минобороны. Основной целью фонда является оказание всесторонней адресной помощи военнослужащим и их семьям.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Россия помогает Донбассу, а также занимается демилитаризацией и денацификацией Украины, отмечал он. Уже освобождена значительная часть ЛНР и ДНР. По словам Путина, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре
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В России появился фонд для поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Учитывая большое количество поступивших в Министерство обороны Российской Федерации обращений граждан, изъявивших желание оказать помощь военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, создан благотворительный фонд „ЗаЩИТа“», — говорится в сообщении Минобороны. Основной целью фонда является оказание всесторонней адресной помощи военнослужащим и их семьям. Ранее сообщалось, что «Народный фронт» начал масштабный сбор средств военным Донбасса. 24 июня россияне за сутки пожертвовали более 67 миллионов. Также Общероссийский народный фронт запустил сбор сообщений в поддержку защитников ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Россия помогает Донбассу, а также занимается демилитаризацией и денацификацией Украины, отмечал он. Уже освобождена значительная часть ЛНР и ДНР. По словам Путина, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре