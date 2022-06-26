На Украине от разрыва снаряда погиб военный из Тобольска

Похороны Руслана Алтыева состоятся 28 июня (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Тобольска (Тюменская область) Руслан Алтыев погиб в ходе спецоперации на Украине, причиной смерти мужчины стал разрыв снаряда. Об этом URA.RU сообщил военком Тобольска и Тобольского района Алексей Бердин.

«Руслан Алмазович Алтыев погиб в ходе спецоперации на Украине. Он служил в мотострелковых войсках. Причиной смерти стал разрыв снаряда. Тоболяку было 32 года», — рассказала URA.RU военный комиссар Алексей Бердин.

Прощание с Русланом Алтыевым состоится 28 июня. Похоронят его на Алемасовском кладбище в родном Тобольске, с причитающимися военными почестями.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине. По его словам, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. В действиях со стороны России принимают участие профессиональные военные, проходящие службу по контракту.