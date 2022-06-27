Власти ЯНАО организуют отдых для детей из ДНР

ЯНАО организует летний отдых для 480 детей из Волновахи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел рабочее совещание с руководителями профильных ведомств, где обсудил организацию гуманитарной помощи в ДНР. Как сообщается на сайте окружного правительства, по просьбе администрации ДНР округ также организует летний отдых для детей из Волновахи.

«Губернатор провел рабочее совещание, на котором присутствовали руководители профильных окружных ведомств. Обсуждали организацию поставок гуманитарной помощи в Волноваху. Кроме того, округ по просьбе администрации ДНР возьмет на себя организацию детского отдыха для 480 детей из Волновахи — первая смена из 140 ребят отправится в детские оздоровительные лагеря уже в начале июля», — говорится в сообщении.

В ближайшее время власти ЯНАО передадут в Волноваху 14 единиц дорожной, специализированной и пассажирской техники. Также жителям передадут 6 тысяч продуктовых наборов.

«Когда нужно было осваивать Западную Сибирь, тысячи жителей Донбасса поехали строить наши города. Теперь наша очередь оказать людям всю необходимую поддержку. Ключевая цель — чтобы мирная, привычная жизнь вернулась в свое русло как можно скорее», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой ДНР Денисом Пулиным, для обсуждения восстановления Волновахи. В рамках соглашения о помощи Волновахе Ямал отправит туда 15 единиц техники.

Президент РФ 24 февраля объявил о начале вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Жители Донбасса подвергались геноциду со стороны нацбатов и ВСУ — это также стало причиной для проведения спецоперации.

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