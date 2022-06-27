В курганской думе умершего тюменского спикера назвали патриотом

28 июня 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Курганская областная дума выразила соболезнования по поводу смерти спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Курганская областная дума выразила соболезнования по поводу смерти спикера Тюменской региональной думы Сергея Корепанова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе курганской облдумы. В курганском областном парламенте Корепанова назвали настоящим патриотом. «Курганская областная дума выражает искреннее соболезнование родным и близким, жителям Тюменской области в связи с уходом из жизни председателя Тюменской областной думы Корепанова Сергея Евгеньевича. Его безвременная кончина стала невосполнимой утратой для всех нас. Он был известен как человек активной гражданской позиции, настоящий патриот, отстаивающий интересы своих земляков. Он внес значительный вклад в совершенствование законодательства, приумножение традиций отечественного парламентаризма. Память о нем навсегда останется наших сердцах», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Корепанов скоропостижно скончался 28 июня в кардиоцентре. В больницу его увезли из здания регионального парламента. Ему было 74 года. Он возглавлял тюменскую облдуму с 1998 года. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганская областная дума выразила соболезнования по поводу смерти спикера Тюменской региональной думы Сергея Корепанова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе курганской облдумы. В курганском областном парламенте Корепанова назвали настоящим патриотом. «Курганская областная дума выражает искреннее соболезнование родным и близким, жителям Тюменской области в связи с уходом из жизни председателя Тюменской областной думы Корепанова Сергея Евгеньевича. Его безвременная кончина стала невосполнимой утратой для всех нас. Он был известен как человек активной гражданской позиции, настоящий патриот, отстаивающий интересы своих земляков. Он внес значительный вклад в совершенствование законодательства, приумножение традиций отечественного парламентаризма. Память о нем навсегда останется наших сердцах», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Корепанов скоропостижно скончался 28 июня в кардиоцентре. В больницу его увезли из здания регионального парламента. Ему было 74 года. Он возглавлял тюменскую облдуму с 1998 года.