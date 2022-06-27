Депутаты ЯНАО чаще решали проблемы жителей из других регионов РФ

В ЯНАО продолжается тенденция на рост количества обращений от жителей РФ к ямальским депутатам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чаще остальных со своими проблемами к ямальским депутатам обращались жители из других регионов России. Документ с соответствующей информацией опубликован на сайте регпарламента ЯНАО.

«Доля от общего числа поступивших обращений по территориальной принадлежности, перовое полугодие 2022 года — 23,2%», — говорится в документе. Это самый высокий показатель среди всех остальных. На втором месте жители Салехарда — 20,6%.

Отмечается, что число обращений из других регионов РФ увеличилось. «Следует отметить, что увеличение количества обращений связано с развитием информационных технологий и значительным повышением количества обращений в электронной форме», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года, к депутатам ЯНАО поступило 62% обращений от жителей России. На втором месте также оставались ямальцы из Салехарда.