Депутаты ЯНАО чаще решали проблемы жителей из других регионов РФ

Чаще остальных со своими проблемами к ямальским депутатам обращались жители из других регионов России. Документ с соответствующей информацией опубликован на сайте регпарламента ЯНАО.
«Доля от общего числа поступивших обращений по территориальной принадлежности, перовое полугодие 2022 года — 23,2%», — говорится в документе. Это самый высокий показатель среди всех остальных. На втором месте жители Салехарда — 20,6%.
Отмечается, что число обращений из других регионов РФ увеличилось. «Следует отметить, что увеличение количества обращений связано с развитием информационных технологий и значительным повышением количества обращений в электронной форме», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года, к депутатам ЯНАО поступило 62% обращений от жителей России. На втором месте также оставались ямальцы из Салехарда.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».
Чаще остальных со своими проблемами к ямальским депутатам обращались жители из других регионов России. Документ с соответствующей информацией опубликован на сайте регпарламента ЯНАО. «Доля от общего числа поступивших обращений по территориальной принадлежности, перовое полугодие 2022 года — 23,2%», — говорится в документе. Это самый высокий показатель среди всех остальных. На втором месте жители Салехарда — 20,6%. Отмечается, что число обращений из других регионов РФ увеличилось. «Следует отметить, что увеличение количества обращений связано с развитием информационных технологий и значительным повышением количества обращений в электронной форме», — говорится в документе. Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года, к депутатам ЯНАО поступило 62% обращений от жителей России. На втором месте также оставались ямальцы из Салехарда.